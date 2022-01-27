Четверг, 27 Января 2022 13:04

АрмИнфо. К великому сожалению, после подписания трехстороннего соглашения от 9-го ноября 2020-го года, Армения действительно стала походить на failed state - несостоявшееся или провалившееся государство.

Что в числе всего прочего вполне могло стать последней каплей, побудившей президента подать прошение об отставке. Подобное мнение, комментируя причины отставки Армена Саркисяна, выразил АрмИнфо руководитель "Международного центра человеческого развития", экс - советник президента Армении Теван Погосян.

Решение о своей отставке сам Саркисян в своем заявлении от 23 января объяснил отсутствием в своем распоряжении инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику. Отметив себя как сторонника реформирования Конституции, экс- президент выразил надежду на реализацию конституционных реформ, благодаря которым следующий президент страны и президентский институт, целом, могут работать в более сбалансированной и скоординированной среде.

"К великому сожалению, в последующий после 44-х дневной агрессии Азербайджана и Турции в отношении армянского народа период в нашей стране осталось на плаву лишь два государственных института - Офис Омбудсмена и Центральный банк. Для налаживания работы института президента, как, впрочем, и любого другого государственного института необходимо время. Тем более, оно необходимо для выработки и реализации поставленных целей. Думаю, что президент Саркисян весь период собственной легислатуры работал в этом направлении. До той самой пресловутой последней капли", - заметил Погосян.

Ответ на вопрос, что именно стало той самой последней каплей экс - советник президента предложил поискать в тексте заявления Саркисяна. В частности, в пунктах о состоянии его здоровья, поставленных им, но так и нереализованных целях, необходимости перемен, позволяющих эти самые цели реализовать. Согласно Погосяну, президент, в принципе, раскрывал скобки о собственных намерениях и целях своей работы, пытаясь сгладить противоречия и проблемы на пути их реализации.

В этом свете, у Погосяна возникает вопрос о причинах совпадения сроков решения Саркисяна о собственной отставке со сроками завершившегося буквально на днях визитом в ОАЭ. Особенно с учетом формирующихся возможностей новых, причем прямых, инвестиций в Армению. На его взгляд, это является лишь одним из различных сценариев причин отставки президента. Но в целом, он считает необходимым сосредоточиться на мессиджах в тексте об отставке президента. В частности, на том необходимо ли понять, рассматривать и обсуждать указанные им проблемы Армении.

Отметим, что, согласно Конституции, обязанности президента Армении до новых выборов будет исполнять спикер парламента Ален Симонян. Согласно информации, распространенной накануне армянскими СМИ, правящая партия "Гражданский договор" уже определилась с кандидатурой на пост президента. Им будет глава аппарата премьер- министра, экс-министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян. Именно в силу данного решения в настоящее время происходят кадровые перестановки. В частности, Наири Саркисян освобожден от должности помощника премьера и после ухода Арутюняна с поста главы аппарата премьера займет его должность.