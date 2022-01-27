Четверг, 27 Января 2022 11:37

АрмИнфо.Суточная статистика Армении по коронавирусу побила все рекорды. В стране, за последние сутки было выявлено 2 556 новых случаев заражения коронавирусом (34,5% от числа граждан, сдавших тест).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за прошедший день было проведено 7 407 тестов, выздоровело 264 человека, скончалось - 2.

По положению на 11:00 27 января фактическое лечение получает 13 697 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 700 366 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 358 218 человек (13,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 334 960 (93,5%), скончалось - 8 035 (2,2%).