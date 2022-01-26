Среда, 26 Января 2022 20:13

АрмИнфо. Кандидатура Роберта Кочаряна не будет выдвинута на пост президента Армении. Об этом заявила депутат от блока <Армения> Агнеса Хамоян.

В этом ключе она напомнила о заявлении Никола Пашиняна, который в ходе прямого эфира, говоря о возможном кандидате на пост главы государства, указал на необходимость гармонии между институтами Президента, Парламента и Правительства. Исходя из этого, депутат от блока <Армения> допустила мнение, что на данную должность будет выдвинута кандидатура одного из участников политической команды премьер-министра.

Коснувшись отставки президента Армена Саркисяна, Хамоян выразила негодование в связи с опубликованным им текстом, где говорится о причинах подобного решения.

<Сам президент посетовал на свои функции, но при этом подписал под проектом о сокращении его функций>, - сказала депутат.

Напомним, что 25 января в ходе брифинга в Парламенте секретарь блока <Армения> Арцвик Минасян заявил, что оппозиционный парламентский блок "Армения" собирается выдвинуть своего кандидата на пост президента

республики после отставки Армена Саркисяна. <Мы пока не успели обсудить конкретного кандидата на пост президента, однако, конечно, мы выдвинем своего кандидата>, - сказал он.

Напомним, что 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира". Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства, Саркисян думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Президент. Армен Саркисян стал первым президентом РА, избранным не путем всенародного голосования, а согласно новой Конституции - парламентом Армении в апреле 2018 года сроком на 7 лет. 24 января спикер НС Ален Симонян сообщил, что президент Республики Армения подал заявление об отставке согласно статье 142 Конституции, части 1 статьи 147 Регламента НС. "Согласно Регламенту НС, если в течение недели после оглашения отставки соответствующее должностное лицо отзывает свое заявление об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом. А если он не отзывает заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и публикуется председателем НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола", - сказал Симонян.

Отметим, что согласно 125 статье Конституции страны, президент подает прошение о своей отставке в Национальное Собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом. До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента.

Как гласит статья 126-ая Конституции РА, внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти Президента Республики