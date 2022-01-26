Среда, 26 Января 2022 20:10

АрмИнфо. Попытки свести обеспечение безопасности пространства бывшего СССР к НАТО не только не снизят, но и повысят уровень конфликтности. Что, в свете, наблюдающихся ныне вокруг Украины процессов, уже, собственно, происходит. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

"Необходимо четко отдавать себе отчет в том, что сведение безопасности постсоветского пространства к единому североатлантическому знаменателю в свою очередь осложняют завершение перехода постсоветских стран в статус полноценных, состоявшихся государств. И важнейшим приоритетом европейской повестки остается именно ситуация на постсоветском пространстве. Что, собственно, вырисовывается из текущих, интенсивных переговоров между Москвой и коллективным Западом", - подчеркнул он.

В данных переговорах, США и союзники по НАТО, согласно Маркедонову, пытаются сузить их тематику угрозы российского вторжения в Украину. Что, на его взгляд, делается с целью увести переговоры от общих проблем европейской безопасности к украинскому кейсу. И тем самым заставить российских дипломатов - переговорщиков оправдываться, обороняться, реагировать, но не играть на опережение. Меж тем, для Москвы обеспечение безопасности на территории бывшего СССР является важнейшей позицией, без которой говорить об остальных российских интересах весьма сложно.

Ключевой проблемой расширения НАТО на территорию постсоветского пространства аналитик считает не столько усиление влияния Брюсселя на данных территориях за счет сокращения влияния Москвы, сколько то, что это будет происходить в государствах, которые Маркедонов характеризует как сложносоставные. Под последними аналитик подразумевает страны с многоэтничным населением, все еще незавершенным формированием национальной идентичности и недостаточным опытом международной деятельности.

Возвращаясь к переговорам Россия-Запад, Маркедонов подчеркнул попытки переговорщиков от НАТО, США и ЕС в направлении выстраивания единой линии реагирования на инициативы Москвы по гарантиям безопасности. При этом, с учетом их тезиса о политике открытых дверей для НАТО и невозможности обретения Россией де- факто вето на его расширение, ожидать на сегодня положительных тенденций в переговорах, на его взгляд, не приходится.

"Москва в свою очередь совершенно не считает абсолютным право той или иной страны на вступление в любой интеграционный альянс. Подчеркивая необходимость учета интересов игроков, лишенных возможности или не имеющих желания присоединяться к такому альянсу. Поскольку в противном случае нарушается фундаментальный принцип неделимости безопасности и появляется клуб привилегированных стран, определяющих правила игры для остальных стран. В любом случае, переговорный процесс, несмотря на перечисленное выше, продолжается и стороны выходить из него не спешат. Посмотрим каким будет письменный ответ на инициативу РФ по гарантиям безопасности и итоги визитов глав МИД стран-членов НАТО для дальнейших консультаций с российским МИД", - подытожил Маркедонов