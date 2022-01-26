Среда, 26 Января 2022 20:10

АрмИнфо. Швеция готова содействовать Армении в развитии демократических процессов, верховенства закона и защиты прав человека в Армении.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Армении Патрик Свенсон в ходе встречи с вице-премьером Республики Армения Амбарцумом Матевосяном. В этом контексте дипломат подчеркнул важность партнерства Швеции с Арменией.

В свою очередь вице-премьер приветствовал положительную динамику армяно-шведских двусторонних отношений и высоко оценил заинтересованность правительства Швеции в содействии повестке реформ Армении и оказанное содействие в ходе 44-дневной войны.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в Азербайджане, и сошлись во мнении, что возобновление переговоров по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта должно осуществляться в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Собеседники коснулись также гуманитарных проблем, возникших вследствие 44-дневной войны, процессов по урегулированию армяно­турецких отношений, усилий, направленных на укрепление долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Обсуждая вопросы повестки армяно-шведского сотрудничества, вице­премьер Матевосян придал важность присутствию шведских компаний в экономике Армении, в частности, в процессах строительства дорожных инфраструктур, а также активизации взаимодействия в направлении реформ судебной системы, борьбы с коррупцией и защиты прав человека.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Швецией за 11 месяцев 2021 года возрос на 13,4% , обеспечив объем в $14.7 млн. При этом объемы экспорта несущественны. В частности, экспорт составил всего $343.4 тыс., с годовым спадом на 8,9%, на фоне роста импорта на 14% до $14.4 млн.