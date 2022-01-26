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АрмИнфо. Швеция готова содействовать Армении в развитии демократических процессов, верховенства закона и защиты прав человека в Армении.
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Армении Патрик Свенсон в ходе встречи с вице-премьером Республики Армения Амбарцумом Матевосяном. В этом контексте дипломат подчеркнул важность партнерства Швеции с Арменией.
В свою очередь вице-премьер приветствовал положительную динамику армяно-шведских двусторонних отношений и высоко оценил заинтересованность правительства Швеции в содействии повестке реформ Армении и оказанное содействие в ходе 44-дневной войны.
В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в Азербайджане, и сошлись во мнении, что возобновление переговоров по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта должно осуществляться в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Собеседники коснулись также гуманитарных проблем, возникших вследствие 44-дневной войны, процессов по урегулированию армянотурецких отношений, усилий, направленных на укрепление долгосрочного мира и стабильности в регионе.
Обсуждая вопросы повестки армяно-шведского сотрудничества, вицепремьер Матевосян придал важность присутствию шведских компаний в экономике Армении, в частности, в процессах строительства дорожных инфраструктур, а также активизации взаимодействия в направлении реформ судебной системы, борьбы с коррупцией и защиты прав человека.
По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Швецией за 11 месяцев 2021 года возрос на 13,4% , обеспечив объем в $14.7 млн. При этом объемы экспорта несущественны. В частности, экспорт составил всего $343.4 тыс., с годовым спадом на 8,9%, на фоне роста импорта на 14% до $14.4 млн.
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|Премьер-министр Армении исключил возможность вовлечения сил ОДКБ для подавления оппозиции
|Арарат Мирзоян с рабочим визитом отправится в Люксембург
|Пашинян допускает участие Армении в дипломатическом форуме в Турции
|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкаром.
|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шах Махмуд Курейши
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|Никол Пашинян рассказал о предложениях, переданных Баку по деэскалации ситуации на границе
|Пашинян: Мы сформулировали пакет предложений, но авторские права принадлежат не нам
|Пашинян считает, что при выборе нового президента необходимо учитывать наличие политической гармонии между институтами президента, правительства и парламента
|Кандидат правящей фракции НС избрана новым Омбудсменом Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минздрав: Процесс идентификации тел военнослужащих завершен
|Тойво Клаар: ЕС рассматривает новые сферы сотрудничества с Арменией
|Министр обороны Азербайджана совершит визит в Иран
|Вардан Тоганян, завершающий свою миссию в качестве посла Армении в России, выступил с обращением
|Тойво Клаар: В случае необходимости ЕС готов оказать содействие в вопросе делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана
|Либеральное молодежное движение Австралии подтвердило признание Геноцида армян, ассирийцев, греков 1915 года, а также право Арцаха на самоопределение
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|Прогноз: Грузия сыграет роль транзитера в членстве Армении в НАТО
|В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 819 841
|За сутки в Армении подтвердилось 814 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 109 человек
|В течение недели Саркисян может отозвать свое заявление об остатке - Ален Симонян
|Парламент получил заявление Армена Саркисяна об отставке с поста президента: внеочередные выборы пройдут не позднее чем через тридцать пять дней
|Никол Пашинян 24 января в прямом эфире Facebook ответит на вопросы общественных организаций и СМИ
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|Пашинян и Путин обсудили вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы
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