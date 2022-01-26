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 Среда, 26 Января 2022 13:11
Наира Бадалян

Открытые границы между РА и ЕС будут способствовать дальнейшему развитию партнерства между сторонами: Мирзоян

Открытые границы между РА и ЕС будут способствовать дальнейшему развитию партнерства между сторонами: Мирзоян

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Великом Герцогстве Люксембург, в своем микроблоге в Twitter коснулся открытия границ между Арменией и Европейским Союзоз.

"Сегодня я повесил личный замок на памятник Шенгенскому соглашению, который символизирует идею открытых границ. Я убежден, что открытые границы между Арменией и Европейским Союзом будут способствовать дальнейшему развитию нашего партнерства и стимулированию контактов между людьми", - написал глава внешнеполитического ведомства РА. 


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