Среда, 26 Января 2022 13:11

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Великом Герцогстве Люксембург, в своем микроблоге в Twitter коснулся открытия границ между Арменией и Европейским Союзоз.

"Сегодня я повесил личный замок на памятник Шенгенскому соглашению, который символизирует идею открытых границ. Я убежден, что открытые границы между Арменией и Европейским Союзом будут способствовать дальнейшему развитию нашего партнерства и стимулированию контактов между людьми", - написал глава внешнеполитического ведомства РА.