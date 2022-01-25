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АрмИнфо.Авиация ВС Армении пополнилась современными, многофункциональными новыми вертолетами, которые предназначены для выполнения десантных, огневых, транспортных и санитарных задач. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
25 января в аэропорту Эребуни состоялось торжественное мероприятие в связи с приемкой новой боевой авиационной техники, в котором принял участие начальник Генерального штаба ВС РА генерал-лейтенант Артак Давтян.
Накануне годовщины образования армии, поздравляя личный состав, командование воинской части выразило уверенность, что воздушные пограничники готовы выполнить поставленные задачи, держать незыблемо воздушные ворота страны.
Начальнику Генерального штаба ВС РА были представлены тактико-технические характеристики и особенности новой авиатехники.
|Вооруженные силы РА пополнились новыми вертолетами
|Transparency International: Армения опередила своих партнеров по ЕАЭС в рейтинге <Индекс восприятия коррупции>
|Замминистра образования: В Армении по окончанию школы, учащиеся могут реализовать свои способности максимум на 57%
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Слухи о возможном выводе российской базы из Гюмри на данный момент необоснованны: Депутат ГД
|СНБ Армении проверит публикацию об иностранном гражданстве Армена Саркисяна
|Комитет по защите свободы слова: В 2021 году в 3 раза выросли случаи физического насилия в отношении СМИ
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|Оппозиционные фракции НС обсуждают вопрос возможного выдвижения собственного кандидата в президенты
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|Премьер-министр Армении исключил возможность вовлечения сил ОДКБ для подавления оппозиции
|Арарат Мирзоян с рабочим визитом отправится в Люксембург
|Пашинян допускает участие Армении в дипломатическом форуме в Турции
|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкаром.
|Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шах Махмуд Курейши
|Баритон из Армении выиграл престижный конкурс вокалистов в Хьюстоне
|Пашинян: С закрытыми границами развивать экспортоориентированную экономику невозможно
|Никол Пашинян считает публичные угрозы Ильхама Алиева "зеркальным отражением" заявлений из Армении
|Никол Пашинян рассказал о предложениях, переданных Баку по деэскалации ситуации на границе
|Пашинян: Мы сформулировали пакет предложений, но авторские права принадлежат не нам
|Пашинян считает, что при выборе нового президента необходимо учитывать наличие политической гармонии между институтами президента, правительства и парламента
|Кандидат правящей фракции НС избрана новым Омбудсменом Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минздрав: Процесс идентификации тел военнослужащих завершен
|Тойво Клаар: ЕС рассматривает новые сферы сотрудничества с Арменией
|Министр обороны Азербайджана совершит визит в Иран
|Вардан Тоганян, завершающий свою миссию в качестве посла Армении в России, выступил с обращением
|Тойво Клаар: В случае необходимости ЕС готов оказать содействие в вопросе делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана
|Либеральное молодежное движение Австралии подтвердило признание Геноцида армян, ассирийцев, греков 1915 года, а также право Арцаха на самоопределение
|ЕС полностью поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией
|Давид Тотоян и "Патрон Давид" останутся под арестом
|Политолог: Своей отставкой Саркисян пытается предотвратить внутриполитические или внешнеполитические процессы
|Прогноз: Грузия сыграет роль транзитера в членстве Армении в НАТО
|В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 819 841
|За сутки в Армении подтвердилось 814 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 109 человек
|В течение недели Саркисян может отозвать свое заявление об остатке - Ален Симонян
|Парламент получил заявление Армена Саркисяна об отставке с поста президента: внеочередные выборы пройдут не позднее чем через тридцать пять дней
|Никол Пашинян 24 января в прямом эфире Facebook ответит на вопросы общественных организаций и СМИ
|Президент Армении подал в отставку
|Суточная статистика коронавируса в Армении перешагнула отметку в 900 случаев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян и Путин обсудили вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы
|Армения глазами итальянцев: В музее современного искусства открылась уникальная фотоэкспозиция Tracce
|Вице-спикер армянского парламента встретился с делегацией ЕС
|Власти Армении ведут тотальную атаку против СМИ - СЖА
|Шведский комитет АРФД: Нормализация армяно-турецких отношений не является монополией правительства РА
|Экс-министр обороны Армении высказался по поводу зеркального отвода войск и механизмов задействования потенциала ОДКБ
|Посольство Франции в Армении прокомментировало визит представителей ЕС и французского председательства в Совете Евросоюза в Ереван
|Глава МИД Армении обсудил с представителями делегации ЕС ситуацию на армяно- азербайджанской границе и деятельность МГ ОБСЕ
|Прогноз: Зеркальный отвод войск завершится новой войной, а не миром
|Прогноз: Конституционный референдум удовлетворит предусловия Турции
|Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
|Москва: Приоритетная задача сегодня – запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы
|Немецкие специалисты примут участие в возрождении армянских общин в рамках проекта <Гагарин>
|Секретарь Совбеза РА и европейские дипломаты обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе
|Маркетолог из Канады назначена председателем Комитета по туризму Армении
|Посол ЕС: Армения продолжает сталкиваться с чрезмерным затягиванием гражданских судебных процессов
|Первый замминистра юстиции Армении освобождена от занимаемой должности
|Впервые за долгое время суточная статистика по коронавирусу в Армении обошлась без летальных исходов
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|Политолог: Украина позволяет Армении потянуть время с уточнением границ с Азербайджаном
|Прогноз: Цель Москвы - военное присутствие во всех странах Южного Кавказа
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|Прогноз: Грузия сыграет роль транзитера в членстве Армении в НАТО
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