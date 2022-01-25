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 Вторник, 25 Января 2022 18:09
Алина Оганесян

Transparency International: Армения опередила своих партнеров по ЕАЭС в рейтинге <Индекс восприятия коррупции>

Transparency International: Армения опередила своих партнеров по ЕАЭС в рейтинге <Индекс восприятия коррупции>

АрмИнфо.Армения улучшила свои позиции в рейтинге Transparency International <Индекс восприятия коррупции> (Corruption Perception Index-CPI). Среди 180 стран, включенных в исследование, Армения разместилась на 58-й позиции (вместе с Грецией, Иорданией и Намибией), индекс восприятия коррупции которой составил 49 баллов.

В докладе отмечено, что с 2018 года, после бархатной революции, Армения осуществила как значительные демократические реформы, так и положительные шаги против коррупции (поднявшись на 15 пунктов в Индексе восприятия коррупции). Однако данный процесс ныне приостановился.

В южно-кавказском регионе Армению опережает лишь Грузия, занявшая 45 место, с индексом восприятия 55 балла. Далее следует Турция - 96-е место, индекс восприятия 38, Азербайджан - 128-е место с индексом восприятия в 30, Иран - 150-е место, индекс восприятия - 25.  При этом в сравнении со странами-партнерами по ЕАЭС, положение Армении наиболее выгодное. Согласно исследованию, Россия в рейтинге CPI заняла по итогам 2021 года 136 место с 29 баллами, Беларусь - 82 место (41 балл), Казахстан - 102 место (37 баллов), Киргизия - 144 место (27 баллов).

Среди стран СНГ и бывшего СССР Молдова заняла 105 место (36 баллов), Украина - 122 место (32 балла) и Туркменистан - 169 место (19 баллов)

 

Отметим, что для Индекса восприятия коррупции, где 180?стран и территорий ранжируются по уровню восприятия коррупции в государственном секторе, используется шкала от нуля до 100, где 0 соответствует крайне высокому уровню коррупции, а 100?- крайне низкому уровню коррупции.

Глобальный средний показатель CPI составляет 43 балла, оставаясь неизменным десятый год подряд, при этом две трети стран набирают менее 50 баллов.

Ведущими странами в CPI являются Дания (88?баллов), Новая Зеландия (88?баллов) и Финляндия (88?баллов). Последние строчки занимают Сирия (13?баллов), Сомали (13?баллов) и Южный Судан (11?баллов). 


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