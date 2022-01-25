Вторник, 25 Января 2022 15:33

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности (СНБ) публикацию издания Hetq о том, что Армен Саркисян являлся гражданином другой страны до того, как стал президентом.

Как сообщил Общественному телевидению Армении советник генерального прокурора Гор Абрамян, публикация была передана в СНБ, в виду того, что еще в апреле 2021 года по факту сокрытия факта двойного гражданства Саркисяна было возбуждено уголовное дело по признакам подделки документов.

Напомним, что 23 января - в день объявления об отставке президента Армена Саркисяна Hetq.am опубликовал статью под названием "Пирамида лжи Армена Саркисяна рухнула: президент подал в отставку вынужденно". В ней, в частности отмечается, что Армен Саркисян до недавних пор являлся гражданином островного государства в Карибском море - Сент-Китс и Невис. Таким образом, он не имел права президентом избираться. "Все подписанные им указы, в том числе, законы, назначения чиновников, выборы, даже назначение премьер-министра - незаконны", - утверждают авторы статьи, добавив, что Саркисян, скорее всего, не вернется в Армению, так как ему может грозить уголовное преследование на основании подделки документов.

Накануне в ходе онлайн пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян заявил, что о своем решении Армен Саркисян сообщил ему по телефону примерно за 3,5 часа до официального объявления об этом. Комментируя публикацию СМИ, он заявил, что проинформирован о нем, но не успел ознакомиться.