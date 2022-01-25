Вторник, 25 Января 2022 15:32

АрмИнфо.2021 год стал для СМИ Армении напряженным периодом в связи с глубоким общественно-политическим кризисом в послевоенной Армении и ожесточенной борьбой за досрочные парламентские выборы. Об этом говорится в официальном сообщении Комитета по защите свободы слова.

Сообщается, что в 2021 были зарегистрированы многочисленные случаи давления и ограничений в отношении журналистов, в том числе с применением правовых механизмов. В частности, начало работы Национального Собрания 8-го созыва сопровождалось жесткими ограничениями передвижения представителей СМИ в парламенте.

Комитет по защите слова сообщает, что за отчетный период в общей сложности было выявлено 18 случаев физического насилия (против 6 в

2020 году) в отношении СМИ, в результате чего пострадало 20 журналистов и операторов (против 11 в 2020 году), число различного давления, оказываемого на СМИ, достигло 107 (вместо 177 в прошлом году).

Касаемо новых судебных исков против журналистов и СМИ на основе клеветы и оскорбления, отмечено, что в текущем году зарегистрировано 60 новых дел. <Данная тенденция вызывает особое беспокойство на фоне инициированных властями законодательных изменений>, - говорится в сообщении. Так, 24 марта Национальное Собрание приняло законопроект Алена Симоняна, согласно которому, согласно статье 1087.1 Гражданского кодекса РА, максимальный размер денежной компенсации за оскорбление и клевету увеличился втрое. А 30 августа вступил в силу закон <О внесении изменений в Уголовный кодекс РА>, который криминализировал так называемое <тяжкое оскорбление>.

Ситуация не является удовлетворительной и в вопросе обеспечения права на получение и распространение информации. В течение года было зафиксировано 99 нарушений ( против 90 в прошлом году).

В этой связи, по мнению Комитета, вызывает беспокойство и решение правительства РА от 9 декабря, согласно которому на сайте govtravel.am предусматривается не публиковать информацию об официальных визитах, перелетах и связанных с ними расходах. Более того, на стадии обсуждения находится другой проект, согласно которому предлагается на площадке e-gov.am не разглашать о командировках должностных лиц и др. данные.