Вторник, 25 Января 2022 14:26

АрмИнфо. Текущая достаточно напряженная международная ситуация вокруг Украины, позволяет Армении повременить с процессом делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, как минимум, до формирования более благоприятной для себя ситуации. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Роберт Гевондян.

"Я совершенно не считаю, что данный процесс сегодня исходит из наших интересов и имеет большое значение для Армении. И в первую очередь этот процесс необходимо по возможности затянуть по причине отсутствия в распоряжении Армении прямых возможностей для принуждения Азербайджана учитывать собственные интересы. И конечно, с той же целью оказать давление в данном вопросе на международное сообщество",

- заметил он.

В этом свете, Гевондян подчеркнул необходимость скорейшего перевооружения Вооруженных сил с целью восстановления военного, соответственно, политического баланса с Азербайджаном. На его взгляд, важным направлением данного процесса является налаживание и укрепление уже имеющегося международного партнерства Армении с различными центрами силы в этой сфере. Политолог убежден в необходимости целенаправленной работы армянской дипломатии в данном направлении. Поскольку международное давление также является средством для умиротворения не в меру воинственного в последнее время азербайджанского руководства.

Комментируя переданный Ереваном Баку пакет предложений по деэскалации ситуации в приграничной зоне посредством зеркального отвода войск и создания дополнительных механизмов безопасности, он оценил данное предусловие как понятное и нормальное. В первую очередь в силу соответствия международной практике ситуации, в которой переговоры между конфликтующими сторонами не должны сопровождаться выстрелами и убийствами на границе.

Решение проблемы, согласно политологу, в формировании Ереваном средств для принуждения Баку к учету и уважению к армянской позиции. Однако, в условиях отсутствия подобных средств в распоряжении руководства Армении, на его взгляд, процесс уточнения границ необходимо по возможности оттянуть.

"Хотел бы отметить, что текущая геополитическая ситуация вокруг Украины имеет для нас и оборотную сторону медали. По всей вероятности, Баку попытается использовать проблемы между РФ и Западом и еще более повысить уровень эскалации на границе, посредством нагнетания очередных провокаций. Но в любом случае, даже достижение согласия по вопросу уточнения границ к отказу Азербайджана от вооруженных провокаций и убийств на границе не приведет. Они продолжатся, поскольку Алиев на основе многолетнего опыта осознает, что таким образом он может влиять на общественное мнение в Армении и, соответственно, на политику Еревана", - подытожил Гевондян.