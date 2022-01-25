Вторник, 25 Января 2022 14:25

АрмИнфо.Цель Москвы - военное присутствие во всех трех странах Южного Кавказа. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель бюро АРФ Дашнакцутюн "Ай Дат" и по политическим вопросам Киро Маноян.

"Военное присутствие РФ уже во всех странах Южного Кавказа исходит из интересов Москвы. В этом свете, я совершенно не вижу логики в заинтересованности России в потеплении отношений Армении с Турцией. Последнее, вне всяких сомнений, не в интересах Москвы. В конце концов, то же российское военное присутствие в Армении, 102-я РВБ в Гюмри обусловлено угрозой, которую представляет Турция для Армении",

- заметил он.

Комментируя стартовавшие в Москве переговоры армянского и турецкого спецпредставителей, дашнакцакан заметил, что совершенно не ожидает изменения официальной политики Анкары последних трех десятилетий в результате полуторачасовых переговоров. Более того, на его взгляд, скорее данные переговоры являются экранизацией некоторых уже достигнутых Ереваном и Анкарой договоренностей.

Первая встреча спецпредставителей в процессе нормализации между Арменией и Турцией состоялась 14 января в Москве. Ереван представлял вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару экс - посол в США Сердар Кылыч. По завершении встречи МИД Армении и Турции распространили приблизительно одинаковые заявления о конструктивной атмосфере переговоров. А МИД России отметил, что стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном, деполитизированном ключе.

В этом свете, Маноян оценки турецкого президента, озвученные в ходе его встречи с послами Евросоюза в Турции. По его оценкам, заявления Эрдогана о необходимости "верной оценки" Арменией перспективы нормализации отношений с Турцией, говорят не об отсутствии предусловий, а о появлении еще одного предусловия в отношении Армении

- пресловутого "Зангезурского коридора".

"Наш МИД говорит об отсутствии упоминания предусловий в ходе первой встречи спецпредставителей. Так пусть же о том же хоть один раз скажет турецкий МИД. Все это является частью театрального представления по уже написанному и согласованному сценарию. Сценарию, написанному в Анкаре, а не в Москве и тем более не в Вашингтоне. В любом случае, вне зависимости от личностей, действующие власти Армении не могут и не должны вести переговоры с Турцией. Просто потому, что они проиграли войну Турции и Азербайджану", - подытожил дашнакцакан.