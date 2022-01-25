Вторник, 25 Января 2022 12:05

АрмИнфо.В Армении за сутки зарегистрировано рекордное число случаев заражения. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 25 января в стране было проведено 5 713 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилось у 1 332 человек (23,3% от числа граждан, сдавших тест), выздоровело - 155, скончалось - 4.

Фактическое лечение получает 9 625 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 685 238 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 353 731 человека (13,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 334 549(94,5%), скончалось - 8 032 (2,2%).