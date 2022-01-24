Понедельник, 24 Января 2022 22:01

АрмИнфо.С закрытыми границами развивать экспортоориентированную экономику невозможно. Такую мысль на пресс-конференции в Фейсбук выразил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, это очень интересная тема, которая касается проблемы защиты внутреннего рынка. Он отметил, что экономика Армении очень нуждается в новых рынках и открытых коммуникациях. <Когда мы говорим об открытии границ, мы думаем об экономических выгодах. Не исключено, что может быть какой-то сегмент пострадает. Мы думаем о строительстве смелтера и о запуске ряда других производств. Но для этого должны быть открыты границы. Через Турцию мы получаем выход и на европейские рынки и эффект будет очень высоким.

Пашинян отметил, что строительство железной дороги через Ерасх по предварительным расчетам в десятки раз дешевле, чем через Сюник. В этом заинтересованы инвесторы. Армения может даже не потратить на это бюджетные средства. Подготовительные работы уже начаты. Эта дорога связывает Армению с ИРИ и Россией, а если Армения добьется открытия границ с Турцией, то Армения получит железнодорожное сообщение со многими странами мира, с Европой и Китаем.