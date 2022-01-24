Понедельник, 24 Января 2022 22:00

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян считает публичные угрозы президента Азербайджана Ильхама Алиева "зеркальным отражением" заявлений из Армении.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 января в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ и общественных организаций о том, намерен ли официальный Ереван признать территориальную целостность Азербайджана и насколько реально установление мира в атмосфере агрессивной риторики Баку.

12 января Алиев в интервью азербайджанским телеканалам заявил: "Мы не хотим третьей войны, ее нет в наших планах. Мы хотим, чтобы военный период закончился, мы хотим, чтобы установились нормальные отношения, чтобы Армения наконец признала территориальную целостность Азербайджана. Мы хотим этого. Но если мы увидим, что, как я сказал, для нас существует угроза, эта угроза будет уничтожена на месте".

Комментируя данное заявление Пашинян призвал различать в этих высказываниях рациональный и эмоциональный аспекты. "Во время одной из наших недавних дискуссий один аналитик сделал очень важное наблюдение. Он обратил внимание на то, что Азербайджан часто делает зеркальные заявления, которые звучали в Армении после 1994 года. В частности, после 1994 года из Армении и Арцаха звучали такие выражения, как "вопрос Арцаха решен", "Баку-армянский город". Сейчас Азербайджан делает то же самое. Я имею в виду, что в этих заявлениях есть элемент мести, который, я надеюсь, является эмоциональным обстоятельством", - заявил он.

Касаясь признания территориальной целостности Азербайджана, Пашинян указал на то, что процесс был осуществлён еще в 1992 году.