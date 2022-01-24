Понедельник, 24 Января 2022 21:57

АрмИнфо.Мы сформировали пакет предложений, но авторские права, думаю, принадлежат не нам. Подобное мнение выразил премьер- министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос о предложениях ЕС касаемо деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Он пояснил, что пакет предложений, в котором в течение времени изменились некоторые нюансы, содержит итоги обсуждений, состоявшихся в Сочи и Брюсселе. <Мы попробовали вывести возможные единые подходы, которые были зарегистрированы в ходе обсуждений>, - подчеркнул глава правительства.

При этом он заметил, что в пакете предложений содержатся некоторые наблюдения с российской стороны, более того учтены точки зрения Армении, Азербайджана, ЕС.

Отметим, что спецпредсавитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар в рамках рабочего визита в Армени сообщил, что со стороны ЕС, было предложено несколько вариантов по урегулированию ситуации на границе, однако есть еще ряд вопросов, которые необходимо решить, в том числе связанных с делимитацией границ и др. Для деэскалации ситуации, по его мнению, необходимо перейти уже к практической реализации согласованных ранее вопросов между лидерами Армении и Азербайджана.