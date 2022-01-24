Понедельник, 24 Января 2022 19:25

АрмИнфо.Национальное собрание Армении 24 января закрытым тайным голосованием избрало экс-первого замминистра юстиции Кристине Григорян на должность Защитника прав человека.

Из 107 депутатов НС Армении в голосовании приняли участие 68. Все они проголосовали "за" кандидата правящей фракции.

Комиссия по защите прав человека и общественным вопросам 17 декабря одобрила выдвижение кандидатуры заместителя министра юстиции Кристине Григорян на пост омбудсмена. Кандидатуру выдвинула правящая фракция, в связи с тем, что срок полномочий действующего омбудсмена Армана Татояна истекает 23 февраля 2022 года и власти не раз заявляли, что не намерены его переизбрать.

Как заявил депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Владимир Варданян представляя кандидатуру, Григорян родилась в 1981 году, в городе Севан. В 2016-2017 гг. она работала национальным экспертом по правам человека в Совете Европы. У нее два высших образования - в области юриспруденции и востоковедения. Имеет почти 12- летний профессиональный стаж работы, в основном в государственных органах. 3 июля 2019 года была назначена заместителем министра юстиции Республики Армения, 6 апреля 2021 года - первым замминистра юстиции. "На посту заместителя министра юстиции она в основном занималась вопросами, связанными с международным сотрудничеством, в частности, координацией международно-правового поля, которое касается, в частности, выполнения обязательств Армении в области прав человека. Да и в целом биография Кристине Григорян свидетельствует о том, что она была и остается защитницей прав человека", - сказал Варданян. 20 января Григорян была освобождена от занимаемой должности Первый заместитель министра юстиции Армении Кристине Григорян.

Арман Татоян был назначен на пост Омбудсмена Армении в 2016 году. Власти Армении не раз его обвиняли в политической предвзятости, особенно в связи с его заявлениями по поствоенной ситуации в приграничных населенных пунктах, необходимости создания зоны безопасности и отводе азербайджанских военнослужащих от армянских сел и дорог, поскольку "без этого невозможно восстановить права и естественную жизнедеятельность жителей приграничья". При этом, как утверждал Татоян, отвод должен быть осуществлен не за счет армянских территорий. Омбудсмен заявлял, что делимитация и демаркация границ не может быть легитимной, если она не обеспечивает защиту прав граждан, не соответствует принципу приоритета международного права и не обеспечивает нормальную жизнедеятельность людей.