Понедельник, 24 Января 2022 16:23

АрмИнфо. Вардан Тоганян, завершающий свою миссию в качестве Посла Республики Армения в Российской Федерации, выступил с обращением.

Как отметил Тоганян, для него большой честью представлять Республику Армения на протяжении практически пяти лет в союзнической России, с которой связывают вековые традиции, духовная близость, крепкие братские узы и история общих достижений. "За этот период вместе с

вами мы прошли через многочисленные испытания, самые трудные этапы нашей современной истории. Невзирая на сложности, вместе с сотрудниками Посольства и представителями разных государственных структур РА в нашей деятельности мы продолжали придерживаться принципов открытости и конструктивной кооперации с целью способствовать развитию многогранного потенциала наших взаимоотношений и укреплению дружественных связей между нашими народами", - отметил он.

Дипломат выразил слова искренней благодарности представителям всех государственных органов России за каждодневную кропотливую работу, взаимоуважение и открытый диалог, моим коллегам, представляющим иностранные государства в РФ, многочисленным партнерам, различным организациям, просветительским, образовательным и культурным учреждениям и средствам массовой информации за совместную работу и поддержку наших инициатив. "Я искренне благодарен армянской общине России, в частности, "Союзу армян России", отдельным общинным структурам, региональным объединениям, инициативным группам и профессиональным сообществам, активистам и меценатам, которые на протяжении всего периода продолжали тесно взаимодействовать с нами и прикладывать усилия для решения стоящих перед нами задач. Отдельно хочу выразить слова благодарности Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви во главе с архиепископом Езрасом Нерсисяном. Я уверен, что наше духовное наследие является главным гарантом сохранения нашей идентичности и процветания армянского государства", - говорится в обращении.

По словам дипломата, в свой последний день в должности главы дипломатического представительства он решил совершить паломничество в один из монастырей в России, где хранятся редкие материалы и свидетельства, связанные с историей армянского народа, его духовным богатством и наследием.

Ранее, 19 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил Чрезвычайному и полномочному послу Республики Армения в Российской Федерации Вардану Тоганяну орден Дружбы. Орденом Дружбы Тоганян был награжден указом Президента РФ (от 20.12.2021). Государственная награда присуждена за большой вклад в укрепление российско-армянских союзнических отношений.

Напомним, что 5 января 2022 года указом президента Армена Саркисяна посол Тоганян был отозван с должности главы дипмиссии в России. Как отмечали армянские СМИ, премьер-министр РА Никол Пашинян был недоволен работой посла, возглавившего армянское дипломатическое представительство в России еще до бархатной революции. Новым послом РА в РФ был назначен Вагаршак Арутюнян, который покинул пост министра обороны Армении 20 июля 2021 года.

В 1999-2000 гг. Вагаршак Арутюнян занимал должность министра обороны. Затем занялся политической деятельностью. В 2002 году был разжалован тогдашним президентом Робертом Кочаряном, лишился звания генерал-лейтенанта. В 2019 году указом президента Армена Саркисяна был восстановлен в звании. В августе 2020 года был назначен главным советником премьера Никола Пашиняна, а в конце ноября того же года - главой оборонного ведомства.