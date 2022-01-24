Понедельник, 24 Января 2022 12:36

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Манвела Шахвердяна 24 января оставил решение об избрании меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Давида Тонояна, бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна, поставщика оружия Давида Галстяна, больше известного как "патрон Давид", в силе.

Экс-начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Армении Аветик Мурадян решением суда освобожден под залог в размере 5 миллионов драмов.

Ранее адвокаты ходатайствовали об освобождении Давида Тонояна. За него представили личное поручительство депутаты фракции "Гражданский договор" Кристине Погосян, Вилен Габриелян и руководитель партии "Республика" Арам Саркисян. Адвокаты ходатайствовали о применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, в случае залога его размер был оставлен на усмотрение суда.

Давид Тоноян был арестован в рамках расследуемого СНБ РА уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд ВС. "В рамках вышеуказанного уголовного дела по подозрению в хищении в особо крупных размерах задержаны Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны РА в 2018- 2020 годах, а также директор организации-поставщика Давид Галстян. В тот же день оба были привлечены в качестве обвиняемых в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов (4.655.200 млн долларов США-ред.) и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста", - говорилось тогда в сообщении СНБ РА. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также действующий начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, бывший начальник управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян, а также "оружейный барон" Давид Галстян. Они свою вину не признают