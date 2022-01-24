Понедельник, 24 Января 2022 11:38

АрмИнфо.По положению на 24 января с.г. в Армении ревакцинировалось 5 650 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В общей же сложности вакцину от коронавируса в стране получили 1 825 382 человека, из коих первым компонентом вакцинировалось 999 891 граждан, и соответственно вторым - 819 841.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.

Кроме того, правительство Армении 23 декабря на очередном заседании выделило Минздраву 1,2 млрд драмов (около $2,4 млн.) на закупку 200 тыс. доз антиковдиной вакцины от Pfizer.