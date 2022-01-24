Понедельник, 24 Января 2022 11:27

АрмИнфо.Президент Армении в течение недели может отозвать свое заявление об остатке. Об этом 24 января на заседании НС заявил спикер НС Ален Симонян.

Напомним, что накануне - 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира". Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства, Саркисян думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Президент. Армен Саркисян стал первым президентом РА, избранным президентом РА не путем всенародного голосования, а согласно новой Конституции - парламентом Армении в апреле 2018 года сроком на 7 лет.

Как отметил спикер НС, президент Республики Армения подал заявление об отставке согласно статье 142 Конституции, части 1 статьи 147 Регламента НС. "Согласно Регламенту НС, если в течение недели после оглашения отставки соответствующее должностное лицо отзывает свое заявление об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом. А если он не отзывает заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и публикуется председателем НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола", - сказал Симонян.

Отметим, что согласно 125 статье Конституции страны, президент подает прошение о своей отставке в Национальное Собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом. До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента.

Как гласит статья 126-ая Конституции РА, внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти Президента Республики