Суббота, 22 Января 2022 11:43

АрмИнфо.В Музее современного искусства при поддержке Посольства Италии в Армении открылась фотоэкспозиция итальянского фотографа Патриcии Позилипо <Следы> (Tracce).

Данный проект является частью программы общественного искусства Opere Vive (Живые произведения), которую на протяжении двух лет осуществляет дипведомство Италии в Армении. В рамках программы ряд итальянских искусствоведов раскрывают Армению и ее искусство.

Сама выставка Tracce вобрала свыше 60 фотографий, которые были сделаны Патрисией Позилипо в ходе ее путешествия из Италии в Армению. На фотографиях глазами итальянского фотографа запечатлены разные сюжеты, люди, моменты, эмоции, атрибутика, что неразрывно связаны с Арменией, ее культурой и идентичностью.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо директор Музея Нуне Аветисян отметила, что каждая проводимая экспозиция по своему исключительна. Но уже стало доброй традицией начинать каждый новый год с представления работ итальянских мастеров. В этой связи, как отметила г- жа Аветисян, с Посольством Италии Музей сотрудничает уже долгие годы.

Рассказывая о выставке Tracce, она отметила, что Патрисия во время работы над проектом давала свободу людям, которых сделала героями своих фотографий, разрешая им выбрать место, или предмет, который они хотят показать. <Думаю, что, возможно, она хотела показать душу Армении, и ее людей. Ведь как сказала сама фотограф: <Когда мы смотрим в зеркало, то видим себя, смотря на фотографию - видим душу. Знаете, живя в Армении , мы можем проходить мимо каких -то ситуаций , моментов и ничего не замечать. А эта выставка дает возможность поймать взгляд незнакомого человека, посмотреть со стороны на себя, на окружение, обстановку>, - сказала директор Музея.

При этом она подметила, что близость армянской и итальянской культур в контексте этой выставки не являются ключевыми. В центре всего, по мнению Нуне Аветисян, человек и его чувства, что является чем-то общим, независимым от происхождения, культуры или места пребывания.

<Хотелось бы что эта экспозиция внесла больше доброты, доброжелательности в наших сердца>, - сказала она.

Отметим, что выставка будет действовать до 20 февраля. Вход свободный.