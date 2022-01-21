Пятница, 21 Января 2022 14:10

АрмИнфо. Я более чем убежден, что в случае претворения в жизнь планов властей Армении по проведению референдума по реформированию Конституции, мы удовлетворим все еще остающиеся турецкие предусловия. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт-международник Сурен Саркисян.

"Речь идет о некоторых известных документах, в которых Анкара выставляет Армении требование о признании собственной территориальной целостности. И, конечно, требования об отказе от каких-либо территориальных требований в будущем. А также стереть упоминание о Западной Армении в Декларации о независимости и удалить гору Масис с нашего герба. Я более чем убежден, что отказываться от данных предусловий турки не намерены", - заметил он.

В этом свете, эксперт отметил, что Ереван, по сути, уже удовлетворили два основных турецких предусловий. Сдав Арцах Азербайджану и отказываясь, что-либо предпринимать в направлении достижения международного признания Геноцида армян. На его взгляд, это создает в стартовавшем армяно-турецком переговорном процессе уникальную ситуацию, поскольку в ходе предыдущих попыток наладить отношения всего этого не было.

Первая встреча спецпредставителей в процессе нормализации между Арменией и Турцией состоялась 14 января в Москве. Ереван представлял вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару экс - посол в США Сердар Кылыч. По завершении встречи МИД Армении и Турции распространили приблизительно одинаковые заявления о конструктивной атмосфере переговоров. А МИД России отметил, что стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном, деполитизированном ключе.

Характеризуя текущие отношения Турции с Азербайджаном, эксперт отметил долги Алиева перед в первую очередь Реджепом Эрдоганом за турецкое участие в 44-х дневной войне. Саркисян убежден, что без поддержки Турции, Израиля и Пакистана Азербайджан победы не добился бы. И Анкара, на его взгляд, в ответ ожидает от Алиева большей интеграции Азербайджана в собственные интеграционные проекты ценой отрыва от проектов российских.

"Здесь необходимо отметить стремление Анкары и Москвы затащить Баку, соответственно в Тюркский и Евразийский Союз. И именно Азербайджан сегодня является главным куском в борьбе этих двух проектов. Консенсуса относительно свершения в Азербайджане "революции" по примеру казахстанской между основными игроками пока что нет. Есть лишь "консенсус" относительно необходимости совершения Алиевым окончательного выбора между Москвой и Анкарой. В противном случае этот выбор вполне могут сделать без него и за него", - заключил Саркисян.