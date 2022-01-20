Четверг, 20 Января 2022 13:13

АрмИнфо. Ограничений по статусу Нагорного Карабаха быть не должно. Об этом журналистам в ходе брифинга заявил глава Совета безопасности Армении Армен Григорян.

В этом контексте он подчеркнул, что формат Минской группы ОБСЕ является единственной площадкой для решения данного вопроса. <Мы продолжаем ожидать визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, поскольку международное сообщество заявило, что конфликт не решен. Мы надеемся, что их визит и дальнейшие шаги создадут возможности для поиска комплексного и долгосрочного решения>, - сказал он.

Методы поиска, по словам Григоряна, должны быть исключительно политическими и дипломатическими. При этом он подчеркнул, что необходимо продолжить работать над подписанием мирного договора, который предусматривает ряд условий. В этой связи секретарь Совбеза указал на решение нагорно-карабахского конфликта, деблокаду, делимитацию и демаркацию границ между Арменией и Азербайджаном. <Это позволит нам заложить основы для мирного договора>, - подчеркнул он.

Напомним, что в конце 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность к подписанию мирного договора с Азербайджаном. <Конечно, мы заинтересованы в начале переговоров на эту тему и в подписании самого мирного договора. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку переговоров, одним из пунктов которой был вопрос всеобъемлющего мирного урегулирования. И да, мы в этом заинтересованы>, - отметил глава правительства