Пятница, 21 Января 2022 13:11

АрмИнфо. Россия выступает за то, чтобы все, кто хочет подключиться к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе, действовали не по принципу игры с нулевой суммой, а исходили из интересов сторон и учитывали трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России.

Об этом говорится в ответе МИД РФ на вопрос, каким в Москве видят будущее Южного Кавказа.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что Россия последовательно прилагает усилия по урегулированию ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, где, к сожалению, время от времени происходят инциденты с применением оружия, есть человеческие жертвы.

<Необходимо как можно скорее сформировать и запустить работу двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Готовы оказывать Баку и Еревану консультативное содействие в этом процессе>, - отметили в МИД РФ.

Касаясь проблемы возвращения военнопленных, в Москве в частности отметили: <Что касается проблемы пленных, то Россия активно участвует в ее решении. Напомним, со 2 декабря 2020 г. при посредничестве российских миротворцев возвращено в общей сложности 146 удерживаемых лиц: 127 армянской стороне и 19 - азербайджанской>, - подчеркнули в МИД России.

В МИД также подчеркнули, что исходят из необходимости полной реализации трехсторонних договоренностей, закрепленных в Заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., 11 января 2021 г. и 26 ноября 2021 г. <Приоритетные задачи сегодня - запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Достижение прогресса на этих направлениях позволит существенно продвинуться в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном>, - отметили во внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ также напомнили, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и большинством государств СНГ, включая Азербайджан и Армению. <С каждой из стран мы готовим серию юбилейных мероприятий. Учитывая, что ряд мероприятий будет носить культурно-просветительский характер, исходим из того, что они будут представлять интерес и для общественности>, - подытожили в ведомстве.