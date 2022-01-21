Пятница, 21 Января 2022 13:09

АрмИнфо. На северо-западе Армении, в Гегаркуникской области, осуществляется не имеющий аналогов проект - <Гагарин>, создающий принципиально новый уровень экономического и социального благоустройства сельских поселений. Проект осуществляет фонд регионального развития и конкурентоспособности <ДАР>.

Как сообщает пресс-служба фонда, к работе над проектом присоединились немецкие специалисты. Руководитель немецкой компании Waldheim International Gmbh Анна Каракатсанис и сооснователь фонда <ДАР> Арсен Агаджанян подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым немецкая сторона будет оказывать необходимые консультационные услуги по строительству деревни для людей пожилого возраста в рамках проекта <Гагарин>. Немецкая компания будет являться консультантом разработки проекта как на этапе проектирования, так и в течение его реализации, разработает стратегию строительства деревни для людей с ограниченными возможностями, а также предложит механизмы создания максимального комфорта на уровне ведущих европейских пенсионных домов.

Проект будет осуществляться в рамках мастер-плана всемирно известной нидерландской архитектурной компании MVRDV.

Сегодня флагманами по реализации проектов пенсионных домов, созданию наиболее комфортных условий для больных деменцией являются именно нидерландские архитекторы. Waldheim International GMBH - немецкая компания, реализующая международные проекты по планированию и строительству домов престарелых, размещению людей старших возрастных категорий в домах престарелых по всей Европе и Азии, предоставляющая консультации по вопросам ухода и созданию альтернативных форм проживания на базе социальной платформы wirzum.com.

MVRDV - всемирно известное нидерландское архитектурное бюро, номинированное на многочисленные награды по архитектуре. В настоящее время готовит генплан территориальной единицы <Гагарин> в рамках одноименного проекта.