Пятница, 21 Января 2022 12:59

АрмИнфо.В Армении за последние сутки провели 3 605 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 628 новых случаев заражения (17,4% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 125 человек, летальных исходов зарегистрировано не было.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 21 января фактическое лечение получает 6 430 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 663 980 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 349 957 человек (13,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 333 982 (95,4%), скончалось - 8 026 (2,3%).