Пятница, 21 Января 2022 12:57

АрмИнфо. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар после переговоров в Баку прибыл в Армению.

<Рад вернуться в Ереван. С нетерпением жду завтрашних содержательных встреч с руководством Армении в рамках совместной миссии Европейского Союза- Франции с Изабель Дюмон>, - написал Клаар ночью в Twitter.

Накануне, в Баку состоялась встреча президент Азербайджана Ильхам Алиев с советником Кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон и специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. На встрече состоялся обмен мнениями по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.