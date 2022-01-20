Четверг, 20 Января 2022 13:47

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Республики Армения отреагировало на заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что <для Баку неприемлемы предусловия Еревана в вопросе начала делимитации границы>.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян отвечая на соответствующий вопрос подчеркнул, что в вопросе демаркации границы у армянской стороны нет предусловий, речь идет о договоренностях.

<Полагаю, есть некоторое недопонимание. У армянской стороны нет условий в вопросе демаркации. Речь о договоренностях. В трехстороннем заявлении, принятом 26 ноября в Сочи премьер-министром Республики Армения, президентами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, отмечается, что стороны договорились <предпринять шаги по повышению уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к формированию двусторонней комиссии по демаркации и делимитации>, - отметил Унанян в ответ на вопрос <Арменпресс>.

В этом ключе он напомнил, что эта договоренность была подтверждена и в ходе состоявшейся 14 декабря в Брюсселе трехсторонней встречи глав Армении и Азербайджана при посредничестве председателя Европейского совета достигнута договоренность о начале процесса отвода войск.

<Таким образом, предложение армянской стороны не о предусловиях, а о претворении в жизнь достигнутых договоренностей. Армения считает, что нужно как можно скорее начать процесс демаркации в соответствии с вышеуказанными договоренностями>, - подытожил Унанян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, глава МИД АР Джейхун Байрамов реагируя на слова министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о том, что Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации, заявил, что Азербайджан является сторонником начала процесса делимитации азербайджано-армянской границы без каких-либо предусловий. При этом он добавил, что делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами.

По словам азербайджанского министра, Баку выступает за то, чтобы начать этот процесс не теряя времени. При этом Байрамов назвал <неприемлемым выдвижение ряда предусловий для начала процесса делимитации Ереваном>.