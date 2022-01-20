Четверг, 20 Января 2022 11:59

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян вполне мог действовать в "казахской" ситуации добровольно, в соответствии с собственным пониманием ситуации. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЕМО РАН им. Примакова, востоковед Алексей Малашенко.

"Конечно, первая версия его безропотной подписи под инициативами Москвы выглядит достаточно примитивно - Пашиняну просто некуда было деваться. В случае выражения какой-либо особой позиции ему бы тут же указали на российских миротворцев в Карабахе. Попутно напомнив, что бы было с Арменией и лично с ним, если бы их там не было. И конечно, нарисовали геополитическую картину Южного Кавказа, в котором Армения будет существовать без поддержки России", - заметил он.

В этом свете, Малашенко склоняется ко второй версии, согласно которой роль Пашиняна в "операции ОДКБ" совершенно не противоречила его собственным убеждениям. Особенно, учитывая, что все это касалось ситуации в далеком от Армении и Южного Кавказа Казахстане, в которой даже сегодня мало кто вообще разбирается. В целом же, заявление Пашиняна о "не снижающейся напряженности в зоне ответственности ОДКБ" в числе всего прочего говорит и о понимании Пашиняном угроз, которые со временем могут возникнуть перед ним самим.

В интервью Общественному телевидению Армении секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что оказавшись в будущем, в аналогичной ситуации, Армения также получит от ОДКБ соответствующую помощь. Данное заявление могло бы выглядеть как рядовое, если бы не прозвучало из уст человека, обвиняемого некоторыми кругами в Армении и России в прозападности и даже приверженстве к идеям и планам известного американского экспортера демократии, мультимиллионера Джорджа Сороса.

Возвращаясь к ситуации в Арцахе, Малашенко, отталкиваясь от заявлений американского и французского сопредседателя МГ ОБСЕ, напомнил, что они не воспринимают военные итоги конфликта в качестве разрешения ситуации. В то время как третий сопредседатель - Россия видит решение в том, что именно он принудила стороны к перемирию, которым, тем не менее, ничего не завершилось. В любом случае, Москва, по прогнозам востоковеда, намерена в будущем реанимировать Минскую группу. Хотя бы потому, что все страны региона, включая РФ с ее особой ролью на Южном Кавказе, не могут успешно работать в отрыве от Запада.

Не может Москва не работать с Вашингтоном и Парижем в формате МГ ОБСЕ, на взгляд Малашенко, и с учетом негативных итогов всех трех этапов переговоров Россия - Запад. В этом свете востоковед подчеркнул отсутствие необходимости в искусственном создании между ними дополнительной нервозности на Южном Кавказе в дополнение к уже существующей. Особенно с учетом того, что МГ ОБСЕ все еще продолжает оставаться одной из редких площадок сотрудничества, на которых между РФ и Западом относительно мало противоречий.

Отсюда, по мнению востоковеда, стремление Москвы проводить в данном

направлении более осторожную политику с целью не дразнить ОБСЕ в

целом и Вашингтон и Париж в частности. Особенно в свете того, что

Москва совершенно не может исключать самостоятельных действий

остальных двух стран-сопредседателей по Карабаху. Особенно в периоды очередной эскалации ситуации в конфликтном регионе.

"Еще один момент - препятствия чинимые США на пути создания регионального формата "3+3", который их усилиями уже превратился в "3+2". В РФ прекрасно понимают степень осложнений, с которыми могут столкнуться проекты на Южном Кавказе вследствие позиции США и ЕС. Именно данное осознание побуждает Москву к попыткам укрепиться на Южном Кавказе посредством трансформации своей политики в неуязвимую твердыню. Особенно на фоне вала критики в свой адрес за размещение в Карабахе собственных миротворцев и подписание с Ереваном и Баку заявлений без согласования, соответственно, без учета мнения США и Франции", - подытожил Малашенко.