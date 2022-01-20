Четверг, 20 Января 2022 11:58

АрмИнфо.В связи с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении были задействованы другие механизмы ОДКБ, в том числе и двусторонние.

Речь идет о политических механизмах. Об этом на заседании Национального Собрания в ходе правительственного часа заявил 19 января министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, отвечая на повторный вопрос оппозиционного депутата Арама Вардеваняна, почему всё же Армения не обратилось к ОДКБ за военной помощью по ст.4 в ввиду очевидного вторжения противника на суверенные территории РА, причем не единожды.

<Мы прекрасно знаем устав ОДКБ и расположение его статей. При этом, нельзя утверждать, что эти политические механизмы вмешательства не дали результата и огонь не был прекращен, к примеру. Я не утверждаю, я констатирую. Да есть ОДКБ, есть его устав и механизмы задействования сил. Если будет необходимость обратиться к ОДКБ по четвертой статье, правительство примет такое решение>, - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

При этом, на ранее озвученный вопрос Вардеваняна премьер-министру РА Николу Пашиняна, почему Армения даже спустя 8 месяцев после вторжения азербайджанских войск на ее суверенную территорию, оккупации более 40 кв.км территорий, согласно заявлениям тех же властей, так и не обратился за военной помощью к ОДКБ? В этом ключе он напомнил, что в Секретариате Организации уже заявили, что военные механизмы впервые были задействованы в Казахстане.

На этот вопрос вместо премьера ответил глава МИД, обратив внимание на то, что неоднократно уже отвечал на этот вопрос и будет вынужден повториться.

<ОДКБ - это организация, это не армия и в конце концов, если смотреть устав Организации, когда возникает вопрос вмешательства союзников, то в первую очередь задействуют политические механизмы. И лишь, когда они бессильны, начинаются консультации и вмешательство на земле. В данном случае, до сегодняшнего дня мы применяли этот инструментарий и надеюсь двигаясь в том же духе, мы достигнем разрешения проблемы>, - сказал Мирзоян.

Заметим, что после вторжения 12-13 мая азербайджанских вооруженных сил на суверенные территории РА, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к ОДКБ за помощью. Однако, как позже выяснилось, армянская сторона обратилась к военному альянсу не по статье 4 о военной помощи, а по статье 2 о консультациях.

Затем, уже 16 ноября на фоне очередной эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе в направлении Сюника, секретарь Совбеза РА Армен Григорян в эфире Общественного телеканала РА заявил, что Армения обращается к ОДКБ за военной помощью. На уточнение, был ли направлен письменный запрос, он заверил, что документ готовится. После многочисленных запросов СМИ в ОДКБ по части получения обращения от Армении, в Организации сообщили, что от РА обращения не поступало. На этом фоне действующие власти признали, что никакого письменного обращения в Организацию не отправляли, более того, заверили, что в мае 2021 года уже обращались за содействием, и содействие должно было быть оказано в логике этого обращения.

Примечательно, что на фоне манипуляционной информации властей РА об обращении в ОДКБ, в армянском обществе начало формироваться негативное отношение к военному альянсу. Было подорвано доверие к Организации, и даже были призывы выйти из структуры.