Четверг, 20 Января 2022 11:27

АрмИнфо. В Армении за последние сутки провели 5 838 тестов на коронавирус, из коих был выявлен 621 новый случай заражения (10,6% от числа граждан сдавших тест), выздоровело 103 человека, скончалось - 3.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 20 января фактическое лечение получает 5 927 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 660 375 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 349 3292 человек (13,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 333 857 (95,5%), скончалось - 8 026 (2,3%).