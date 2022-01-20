Четверг, 20 Января 2022 11:25

АрмИнфо. Азербайджан является сторонником начала процесса делимитации азербайджано-армянской границы без каких-либо предусловий, и что делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на рабочей встречи в Вене с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт.

По его словам, Баку выступает за то, чтобы начать этот процесс не теряя времени. Так Байрамов отреагировал на словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о том, что Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации. "Мы разработали пакет предложений, которые переданы российской стороне и при посредничестве РФ также Азербайджану. Эти предложения направлены на деэскалацию ситуации на границе", - сказал глава армянского МИД.

При этом азербайджанский министр назвал <неприемлемым выдвижение ряда предусловий для начала процесса делимитации Ереваном>.

Байрамов также подчеркнул важность сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, отметил текущие проекты с ОБСЕ в области развития транспортного сообщения, поощрения <зеленой энергетики>, охраны окружающей среды. Министр также выразил заинтересованность Азербайджана в участии ОБСЕ в процессах строительства и реинтеграции, осуществляемых на текущем постконфликтном этапе.

В свою очередь генеральный секретарь Хельга Шмидт поздравила Азербайджан с председательством на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Генсек выразила надежду, что нынешнее председательство Азербайджана будет способствовать решению имеющихся проблем. Было подчеркнуто, что приоритеты председательства Азербайджана поддерживаются ОБСЕ.

Байрамов проинформировал генерального секретаря ОБСЕ о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении нормализации отношений между двумя странами.