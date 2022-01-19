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АрмИнфо.На данный момент встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в формате сопредседателей МГ ОБСЕ не планируется. Однако намечается визит сопредседателей Минской группы в регион. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 января в ходе правительственного часа в парламенте.
По словам главы МИД РА, вопрос визита давно обсуждается, но регулярно откладывается. Есть сильное давление со стороны Баку, чтобы отменить визит, отметил он.
Между тем, как подчеркнул глава армянского внешнеполитического ведомства, МГ ОБСЕ остается единственным форматом по Карабаху, и в мире согласны с этим. Баку настаивает на том, что карабахский конфликт решен, а Карабаха, как субъекта, больше нет. Тем временем данная позиция, как указал Мирзоян, не совпадает с тем, что говорится на закрытых встречах, и мир совершенно не согласен с ней.
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