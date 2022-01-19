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 Среда, 19 Января 2022 17:59
Марианна Мкртчян

Очередь за Украиной: Анкара продолжает попытки вклиниться в уже установленные международные посреднические форматы

Очередь за Украиной: Анкара продолжает попытки вклиниться в уже установленные международные посреднические форматы

АрмИнфо. Анкара продолжает попытки вклиниться в уже установленные международные посреднические форматы. Вслед за Южным Кавказом, режим Эрдогана перешел к Украине.

Так, согласно Анадолу, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Турцию президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий.

Об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын в ходе панельных обсуждений на тему <Возможное влияние напряженности между Россией и Украиной на Европу и НАТО>, организованных в онлайн-формате аналитическим центром Circle Foundation.

Калын заявил, что Анкара готова сыграть любую возможную роль для <снижения напряженности между Москвой и Киевом>, подчеркнув, что <последствия военной операции России против Украины будут велики и необратимы>. Хотя Москва неоднократно и заявляла о том, что не намерена вмешиваться в события на Украине.

Он также добавил, что быстрых решений подобных долгосрочных геополитических проблем не существует.

<[Эрдоган] даже пригласил их [президентов РФ и Украины] приехать в Турцию и провести тут встречу для урегулирования проблем и разногласий. Турция готова сыграть любую возможную роль, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной. Мы это делаем и в качестве друга России и Украины, и как союзник по НАТО>, - заявил пресс-секретарь турецкого лидера, пердает Анадолу.

Он также проинформировал о том, что Эрдоган в течение ближайших недель посетит Украину с визитом, где встретится с президентом Зеленским. <В то же время мы будем в тесном контакте с Москвой, чтобы избежать любых военных действий, имеющих большие и необратимые последствия>, - подчеркнул Калын.

Примечательно, что днями ране состоялся рабочий визит президента Азербайджана в Киев. По итогам визита было подписано 6 документов. По мнению экспертов, этот визит также был нацелен <на разведку почвы> на фоне сообщений о возможных эскалациях на украинской границе.

Напомним, что для урегулирования ситуации на востоке Украины была создана <Нормандская четвёрка> ( <нормандский формат>), куда входит группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции). 


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