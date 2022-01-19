Среда, 19 Января 2022 17:58

АрмИнфо.Ереван подготовил предложения, направленные на деэскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, и передала их как России, так и через Москву - Азербайджану. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 января в ходе правительственного часа в парламенте

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году сообщил, что Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. "Буквально вчера я общался с армянским коллегой, у которого новые предложения появились, мы их передаем Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы она (комиссия) заработала как можно раньше", - сказал он. "Оптимально создать эту комиссию, включив в ее повестку дня вопросы, которые нужно решать в первоочередном порядке", - добавил Лавров. Как отметил глава МИД РФ, Баку и Ереван вносят свои предложения относительно создания комиссии, но разногласия по этому вопросу остаются. "Для того, чтобы комиссию создать, нужно, прежде всего, договориться, на каких условиях. Эти условия сейчас обсуждаются. Там есть расхождения, - продолжил министр. - Наша позиция проста: надо садиться и уже в рамках официально созданной комиссии решать все те вопросы, которые сейчас остаются пока еще несогласованными".

По словам Мирзояна, армянская сторона подготовила пакет мер, направленных на деэскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, снижение напряженности, повышение безопасности и стабильности и передала его российской стороне, и через Москву - также Азербайджану. "Сейчас ждем ответа", - сказал Мирзоян.

"Естественно, деталей обнародовать не могу. В действительности смысла в этом нет. Могу лишь сказать, что они исходят из постоянно поднимаемых премьером вопросов зеркального отведения войск и создания дополнительных механизмов безопасности - наша общая концепция, озвученная ранее", - отметил Мирзоян. Он добавил, что этот пакет был представлен Совету безопасности.