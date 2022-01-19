Среда, 19 Января 2022 15:12

АрмИнфо. Российско-армянские отношения, формировавшиеся веками на основе глубокого проникновения исторических, духовных и культурных связей, единых цивилизационных взглядов и стремления наших народов сохранить мир, сегодня подвергаются серьезным испытаниям.

В сообщении пресс-службы Клуба отмечается, что попытки отдельных стран переписать историю, переформатировать международные отношения, вводя некие правила взамен общепринятых норм и законов, приводят к искажениям форматов взаимодействия, негативно сказываются на развитии диалога между народами и являются питательной средой для разного рода экстремистских проявлений. "В последние годы под влиянием деструктивных внешних сил, нацеленных на подрыв российско-армянских отношений, а также из-за отсутствия внутри Армении общественно­политического консенсуса, в Республике нарастают русофобские настроения.

Это грозит нанести непоправимый урон многовековой дружбе, культурному обмену и сотрудничеству наших народов и государств",- добавили в Клубе. ."Лазаревский клуб", объединяющий неравнодушную общественность России и Армении, стремится выполнить взятую на себя миссию сохранения и укрепления связей между нашими народами. Клуб всеми силами препятствует попыткам искажения исторических фактов, предлагает открыто обсуждать актуальную общественно-политическую ситуацию в наших странах и всячески препятствует разжиганию в информационном пространстве русофобии и армянофобии.

"В современном мире СМИ несут на себе огромную ответственность формирования общественного мнения на основе независимого освещения и непредвзятого анализа происходящих событий. Именно поэтому <Лазаревский клуб> считает необходимым поддерживать издания, открыто и честно выполняющие свой профессиональный долг", - отмечается в сообщении, в этом контексте напоминается также, что силами неравнодушных людей в России и Армении наш Клуб также собрал средства для вакцинации в 2021 году жителей Нагорного Карабаха, находящихся в зоне ответственности миротворческих сил Российской Федерации.