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 Среда, 19 Января 2022 12:20
Давид Степанян

Прогноз: В существующей логике нормализация отношений завершиться зависимостью Армении от Турции

Прогноз: В существующей логике нормализация отношений завершиться зависимостью Армении от Турции

АрмИнфо. Факт назначения достаточно неопытного, особенно в сравнении с Сердаром Кылычем, Рубена Рубиняна спецпредставителем Армении в переговорах с Турцией создает впечатление, что в реальности между Ереваном и Анкарой уже все уже согласовано. Соответственно, переговоры будут носить исключительно имитационный характер. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель бюро АРФ Дашнакцутюн "Ай Дат" и по политическим вопросам Киро Маноян.

"В принципе, существенная разница в весовых категориях, поражение Армении в войне не только против Азербайджана, но и фактически против Турции осенью 2020 года уже формирует определенное отношение Анкары к Еревану. Что придает фигуре армянского спецпредставителя в лучшем случае третьестепенное значение. Турки считают решенным вопрос Арцаха, но продолжают требовать "Зангезурский коридор", что является продолжением их многолетней политики предусловий в отношении Армении", - заметил он.

Важной целью Анкары в процессе с Ереваном дашнакцакан считает уничтожение политических тезисов и целей армянской диаспоры США, что содержит в себе определенную опасность. В первую очередь в силу перспективы формирования турками, при поддержке властей Армении, препятствий на пути деятельности офисов "Ай дата" и других диаспорских политических структур. По его прогнозам, в случае противодействия официального Еревана работе данных структур, армянам диаспоры будет значительно сложнее отстаивать свои интересы. Что, на взгляд Манояна, завершится всплеском недовольства уже не только в Диаспоре, но и в самой Армении.

Не усматривает дашнакцакан для Армении и особых экономических выгод от перспективы разблокирования армяно-турецкой границы. Ссылаясь на исследования и анализ экспертов АРФД в этой сфере, он подчеркнул, что открытие турецкого рынка для армянской продукции завершится ничем. В первую очередь ввиду необходимости соответствия импорта в Турцию европейским стандартам. В то время как подобной продукции в Армении производится крайне мало. В то время как туркам сегодня ничего не мешает экспортировать в Армению товар любого качества.

Маноян усматривает в экономической компоненте нормализации отношений еще одну угрозу - экономической экспансия Турции в Армении с перспективой экспансии уже политической. Посредством покупки стратегически важных объектов на пути чего в Армении нет никаких законодательных ограничений. Вкупе с остальными пунктами повестки, ввергнув Армению в экономическую зависимость от себя, Турция и Азербайджан будут использовать любую возможность, чтобы диктовать Армении собственные условия и политику.

"Мы должны понимать главное - Турция не желает видеть своим равноправным соседом независимую Армению. Турки ведут процесс с Арменией исключительно в одном направлении - формирования зависимости нашей страны от себя. Нечто подобное уже произошло с соседней Грузией. Это наглядный пример для нас. АРФД совершенно не против установлений нормальных отношений с Турцией, но только в случае отсутствия у Анкары стремления поставить Армению в зависимость от себя. Турки должны признать Геноцид, выплатить компенсации и тем самым предоставить нам гарантии не повторения подобных событий в будущем. Лишь после этого можно будет нормализовать отношения", - подытожил дашнакцакан.


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