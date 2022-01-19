Среда, 19 Января 2022 11:24

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I обеспокоен моральным состоянием армянской Диаспоры.

Так, Арам I провел встречу-консультацию с ливанско-армянской интеллигенцией по случаю объявления 2022 года <Годом диаспоры>.

Согласно сообщению на официальной странице Католикоса в Facebook, в ходе встречи он коснулся причин объявления 2022 года - годом Диаспоры.

<Почему Год диаспоры? У меня были веские причины сделать такое заявление, потому что Диаспора начала расширяться и распространяться. Подавляющее большинство армян находится в диаспоре. Диаспора начала изнашиваться и угасать. Диаспора начала равнодушно относиться к себе, разочаровываться в Армении, особенно в последние годы, после Арцахской войны. Молодежь начала выбывать из нашей коллективной жизни, наших институтов. Присутствие иностранца в армянской жизни стало ощутимым. Мы не успеваем за изменениями, происходящими вокруг нас>, - с сожалением Католикос Великого Дома Киликийского.