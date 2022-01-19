Среда, 19 Января 2022 11:23

АрмИнфо.Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА (МОНКС) Карен Трчунян обсудил с делегацией Германской службы академических обменов (DAAD) возможности развития сотрудничества с DAAD на разных уровнях бакалавриата и поствузовского образования.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, Карен Трчунян отметил, что как выпускник DAAD он очень хорошо представляет все существующие проблемы, и министерство готово выступить с соответствующими предложениями, направленными на повышение эффективности сотрудничества.

По словам замминистра, Академическая служба предоставляет стипендиальные средства ряду стран для реализации различных образовательных программ и в этом ключе выразил надежду, что средства, выделяемые DAAD Армении по тому же принципу, будут увеличиваться в количественном и качественном отношении для разных уровней образования. Трчунян заверил, что армянская сторона, в свою очередь, сделает все возможное для подачи качественных заявок на получение грантов.

Стороны затронули вопросы межвузовского сотрудничества, подчеркнув, что регулярные визиты представителей DAAD в вузы и предоставление актуальной информации будут способствовать увеличению числа соискателей грантов. Карен Трчунян предложил увеличить не только количество летних стипендий, предоставляемых Армении, но и количество грантов для молодых ученых и преподавателей.

В этом контексте представители Германской службы академических обменов предложили рассмотреть возможность реализации совместной образовательно-исследовательской программы сотрудничества, которая предполагает использование инструментария совместного финансирования для поддержки молодых ученых. Также была затронута возможность реализации двусторонних исследовательских проектов на основе софинансирования. Стороны констатировали, что вышеуказанные процессы повысят мобильность молодых ученых, преподавателей, повысят взаимный интерес.

На встрече была затронута возможность реализации отдельных программ с Арменией, а также различных региональных программ. Обсуждены вопросы, связанные с возможностью взаимного признания университетских кредитов и выдачи двойных дипломов.