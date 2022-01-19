Среда, 19 Января 2022 11:22

АрмИнфо. По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, с учётом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева. Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России.

При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ.

Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства.