Среда, 19 Января 2022 10:14

АрмИнфо. МИД Франции считает неприемлемыми высказывания Азербайджана в адрес кандидата в президенты Франции Валери Пекресс после ее поездки в Нагорный Карабах, однако ждет, что впредь французские парламентарии и чиновники будут заранее уведомлять власти республики о своих поездках.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов в Национальном собрании.

<Слова президента Алиева касаются выборного должностного лица и кандидата в президенты Франции, они неприемлемы по форме и по сути. Я сообщил об этом послу Азербайджана во Франции>, - сказал он, передает ТАСС.

Министр также напомнил, что французские депутаты и чиновники регулярно уведомляют МИД о своих зарубежных поездках, независимо от их целей, приведя в пример поездки в Армению главы фракции партии <Республиканцы> в Сенате (верхняя палата) Брюно Ретайо и госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона. В ответ задававший вопрос депутат <Республиканцев> Эрик Сьотти заявил, что <кандидат Пекресс не собирается спрашивать разрешения на поездки у кандидата Макрона>.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана оперативно отреагировали на заявление Ле Дриана. Так, пресс-секретарь МИД АР Лейла Абдуллаева обвинила министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан <в нарушении дипломатической этики, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева>. Как будто в Баку знают и понимают, что это такое, да еще и пытаются давать уроки государству с многовековыми традициями дипломатической этики.

В очередной раз пустившись в размышлении о якобы неприемлемости визита Пекресс в Нагорный Карабах, Абдулаева заявила об обоснованности угроз Алиева в адрес французского политического деятеля.

12 января Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам раскритиковал поведение Пекресс. "Если бы мы знали о последнем незаконном визите Валери Пекресс, мы бы не отпустили ее обратно", - сказал он. Последние несколько дней эти высказывания президента Азербайджана

Ильхама Алиева после визита кандидата в президенты Франции в Нагорный Карабах вызывают негодование в рядах правых. Находящаяся с визитом в Афинах, Валери Пекресс резко отреагировала, отметив серьезность такой угрозы кандидату в президенты Франции, которому запрещают направляться туда, куда этот кандидат хочет. В понедельник на телеканале Europe 1 глава региона Иль-де-Франс вновь подняла эту тему, раскритиковав "гробовое молчание правительства".

Она считает ненормальным то, что ни один представитель исполнительной власти не выступил с осуждением президента Азербайджана: "Правительство, которое не защищает кандидата в президенты, отправившего с миссией в отдаленный регион мира и подвергшегося нападкам, - это скандал", - сказала она с сожалением.

В воскресенье в газете JDD было опубликовано письмо, призывающее Макрона отреагировать на ситуацию. Авторы письма- сенаторы и депутаты Европарламента от правоцентристской французской партии "Республиканцы. Они выразили возмущение заявлением Алиева, которое, по их мнению, похоже на полную ненависти травлю в отношении французского политика и представляет собой почти нескрываемую угрозу французскому народу, правительству и его представителям. "Просим вас потребовать от имени Франции официальных извинений от Азербайджана. А в случае, если эти извинения не поступят в кратчайшие сроки, просим рассмотреть возможность отзыва нашего посла. Речь идет о французских ценностях, а также о чести Франции", - говорится в статье.

Меж тем, как пишет Фигаро, Кристоф Кастанер, возглавляющий фракцию макроновской партии "Республика на марше" в Национальном собрании, указал, что "Эммануэль Макрон будет всегда реагировать на угрозы в отношении политических деятелей", и Валери Пекресс не станет исключением. "Он делает это постоянно", - добавил Кастанер. "Валери Пекресс высказала замечания, которые не понравились азербайджанской стороне, но она имеет на это полное право", - отметил политик. В понедельник "Фигаро" связалась с Елисейским дворцом. Представители администрации сообщили, что ответ скоро будет готов.