Вторник, 18 Января 2022 20:51

АрмИнфо. Без учета предоставленных в последние месяцы квартир в настоящее время в Республике Арцах идет процесс строительства 2 862 квартир. Об этом в ходе пресс-конференции заявил госминистр Республики Арцах Артак Бегларян.

По его словам , сегодня в Арцахе порядка 16 тыс. человек арендуют жилье либо же проживают в гостиницах. "Правительство продолжает стимулировать жилищное строительство, чтобы выполнить свои обязательства перед вынужденно переселенными и гражданами, которые входят в различные социальные группы", - сказал Бегларян.

В этом ключе он рассказал, что под руководством госминистра Арцаха действует Комитет по жилищным вопросам Республики Арцах, который принимает заявки, изучает, утверждает или отклоняет их, формирует списки.

В ближайшее время, по его словам, будут запущены новые программы в соответствии с приоритетами, установленными Президентом Республики.

Артак Бегларян рассказал также о том, что Аппарат госминистра Арцаха утвердил программу, соглано которой государство предоставило финансовую помощь физическим и юридическим лицам, понесшим материальный ущерб в результате развязанной 27 сентября 2020 года войны против Республики Арцах. В результате помощь была оказана 1 349 бенефициарам.

Утвержденная сумма в рамках данной программы составила 6.7 млрд. драмов.

Он также сообщил, что Инвестиционный фонд Арцаха принял заявки 46 956 физлиц, из коих по положению на 1 января 2022 года 8 352 были удовлетворены. В общей сложности сумма содействия превысила 10 млрд. драмов.