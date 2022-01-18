Вторник, 18 Января 2022 18:10

АрмИнфо.В СНБ Арцаха отреагировали на сообщения, распространяемые в соцсетях, о якобы <свободном доступе> азербайджанцев в некоторые села Республики Арцах.

<Уважаемые граждане, распространяемые в социальной сети Фейсбук слухи о якобы <свободном доступе> азербайджанцев в некоторые села Республики Арцах, противодействии этому местными жителями собственными силами и привлечении по этой причине их к ответственности, не соответствуют действительности.

Призываем не поддаваться ложным слухам и воздерживаться от распространения сомнительных новостей или их обсуждения в социальных сетях, и следить только за официальными новостями>, - говорится в заявлении СНБ Арцаха.

Стоит заметить, что СНБ Арцаха сегодня также сообщила о раскрытии очередного случай вербовки местного жителя спецслужбами Азербайджана, на этот раз через социальную сеть Telegram. Пользователь указанной соцсети, представившись <армянкой>, вступил в переписку с жителем Нагорного Карабаха, между ними завязалась переписка интимного характера. Затем, агент спецслужб Азербайджана начал шантажировать свою жертву, а взамен на молчание потребовал предоставлять ему определённую информацию и фотографии объектов на местности. Также было обещано вознаграждение. В силовом ведомстве в этой связи призвали граждан воздерживаться от общения с незнакомыми пользователями в соцсетях, не принимать сомнительных предложений, не передавать информацию, которая может содержать угрозу безопасности Нагорного Карабаха