Вторник, 18 Января 2022 17:36

АрмИнфо.Посольство Франции в РА радо сообщить о публикации в официальном бюллетене указа о создании Французского института Армении. Об этом говорится в сообщении посольства Франции в РА.

<Будучи центром распространения французской культуры, институт призван объединить все инициативы, работающие на благо культурных связей между Францией и Арменией>, - говорится в сообщении посольства Франции в Армении.

Как сегодня уже сообщало АрмИнфо, в Ереване будет учрежден Французский институт Армении. Информация об этом размещена на сайте государственно-правовой службы Франции.

В решение от 12 января 2022 года определяется правовой порядок учреждения Французского института в Армении, и отмечается, что оно вступит в силу сразу после публикации в Официальном вестнике Французской Республики.

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