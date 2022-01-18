Вторник, 18 Января 2022 16:19

АрмИнфо.НАТО надеется на продолжение в будущем политического диалога на высоком уровне и широкого практического сотрудничества с Азербайджаном, сообщили Trend в Североатлантическом альянсе.

<В ходе своего недавнего визита в регион специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина встретился с рядом официальных лиц Азербайджана. На встречах были рассмотрены вопросы сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, в том числе возобновления взаимодействия с азербайджанскими властями в рамках программы <Процесс планирования и анализа>, - сказали в организации.

Что касается ситуации на Южном Кавказе, то в НАТО отметили, что Североатлантический альянс надеется увидеть шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

<Армения и Азербайджан являются ценными партнерами НАТО. Призываем стороны избегать действий, которые могут привести к возобновлению насилия. Нерешенные вопросы должны быть урегулированы дипломатическим путем. Приветствуем диалог как в рамках Минской группы, так и вне этих рамок, надеемся увидеть шаги по нормализации отношений между двумя странами>, - сказали в НАТО.