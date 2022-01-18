Вторник, 18 Января 2022 12:35

АрмИнфо.В случае правильной, продуманной работы в направлении укрепления, усиления экономики Армении, со временем мы сможем добиться для Арцаха не только особого статуса, но и независимости. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика", экс-премьер-министр Армении Арам Саркисян.

"Для меня лично Арцах всегда имел и имеет особый статус. И он будет иметь его до тех пор, пока там проживают наши соотечественники. Все и в первую очередь мы сами должны понимать, что альтернативой особому статусу Арцаха является насильственная депортация и геноцид - повторение 1915 года. Что в ситуации, в которой сегодня находятся Азербайджан и Турция, представляется, невозможным, поскольку и тот и другая подпадут под жесточайшие международные санкции", - подчеркнул он.

Еще один немаловажный сопутствующий депортации - геноциду арцахских армян фактор, согласно политику, вытеснение с Южного Кавказа России. В первую очередь в силу того, что окончательно закрытый Арцахский вопрос лишит Москву рычагов влияния и давления на Баку и Ереван. По оценкам Саркисяна, уже сегодня Ильхам Алиев вынужден вести в присутствии главы Евросовета Шарля Мишеля и французского президента Макрона переговоры на предмет одного, а представлять в Баку ситуацию на предмет совершенно другого.

При этом, как сам Алиев, так и все остальные, на взгляд экс-премьера, прекрасно понимают, что одна армянская власть никогда не признает территориальной целостности Азербайджана. И ни одна армянская власть не заявит, что Арцах отныне не армянский. И Алиев не сумеет этого добиться, ни своими воинственными заявлениями, ни даже их реализацией, посредством захвата новых территорий самой Армении. А, особенно он не сможет добиться поставленных целей, в случае если любые попытки военной агрессии будут наталкиваться на достойный ответ армянских ВС.

"Концепция армия-нация, все для армии должна преобладать повсюду, включая умы всех наших оппозиционеров. Любой из трех экс-президентов имеет вклад в армейское строительство и сегодня все они, каждый из нас должны продолжать делать все для ее усиления наших Вооруженных сил. Вне зависимости от того кто сегодня руководит Арменией. Хорошо организованная, вооруженная армия - залог противодействия азербайджанской агрессии. Безальтернативный. Потому что, не получая многократный урон в ответ за нанесенный нам урон, Алиев будет постоянно провоцировать и нагнетать ситуацию на границе. С целью повлиять как на переговоры по Арцаху, так и на внутреннюю ситуацию в Армении. Соответственно, наш путь, безальтернативный путь - усиление экономики и армии", - подытожил политик.