Вторник, 18 Января 2022 12:34

АрмИнфо.Национальное Собрание РА приняло в первом чтении инициированный правящей фракцией "Гражданский договор" законопроект, согласно которому ученики начальных классов будут обеспечены бесплатными учебниками не только в государственных, но и в частных учебных заведениях.

Как заявил накануне автор законопроекта, депутат ГД Сисак Габриелян, в начальных классах государственных школ обучается 150 000 детей, а негосударственных - более 4 000. В соответствии с действующим законодательством учебники для учащихся начальных классов в общеобразовательных школах предоставляются учащимся 1-4 классов бесплатно, т.е. за счет средств государственного бюджета. Проект, по его словам, призван устранить существующее дискриминационное отношение.

Таким образом предлагается бесплатно обеспечить учащихся 1-4 классов образовательных учреждений, реализующих программу начального общего образования, учебниками, предусмотренными общей общеобразовательной программой, бесплатно з а счет средства госказны.