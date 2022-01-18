Вторник, 18 Января 2022 11:16

АрмИнфо. По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с коллегой из Ирана Хоссейном Амир Абдоллахияном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, включая содержание предстоящих политических контактов.

Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 г. в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации <ядерной сделки> в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Затрагивалась также региональная проблематика.

Заметим, что согласно СМИ на этой неделе состоится визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию. На повестке переговоров Раиси с коллегой из России Владимиром Путиным широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки