Вторник, 18 Января 2022 11:11

АрмИнфо. В Ереване будет учрежден Французский институт Армении. Соответствующее решение опубликовано на сайте государственно-правовой службы правительства Франции.

В решение от 12 января 2022 года определяется правовой порядок учреждения Французского института в Армении, и отмечается, что оно вступит в силу сразу после публикации в Официальном вестнике Французской Республики.

Отметим, что на сегодняшний день в РА действует Французский университет Армении, а также ряд школ с французским углубленным изучением.